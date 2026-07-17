На одних весах — 7 кг, на других — 12: казахстанец пожаловался на Fly Arystan из-за ручной клади

«Сегодня мы в аэропорту Астаны взвесили ручную кладь для интереса. Весы показали 7,1 кг. После того как зашли в транзитную зону и перед посадкой в самолет Fly Arystan сотрудники взвешивали ручную кладь пассажиров. И, что удивительно, наша ручная кладь весила на весах Fly Arystan уже 12 кг. Нам сказали оплатить 11 тыс. тенге. Мы попросили поменять весы и другие весы уже показали 7,1 кг. Что это значит? Я надеюсь, что это неисправность весов», — написал казахстанец.