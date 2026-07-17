Фальков: премия им. Менделеева стала международным институтом поддержки ученых

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Премия ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, вручаемая в третий раз, к сегодняшнему дню стала международным институтом выявления и поддержки выдающихся ученых. Об этом на церемонии чествования лауреатов премии, прошедшей в пятницу в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«Эта высокая награда появилась сравнительно недавно. Впервые мы вручали ее здесь, в Париже в 2021 году. Тогда в ней видели скорее перспективное начинание. Сегодня, спустя 5 лет, премия уже зарекомендовала себя, стала состоявшимся международным институтом выявления и поддержки тех, кто движет мировую науку вперед», — сказал Фальков.
Глава Минобрнауки РФ отметил важную роль фундаментальных исследований в развитии технологий и прогрессе всего человечества. При этом открытие Дмитрием Ивановичем Менделеевым Периодического закона химических элементов позволило не только создать единую стройную систему, но и предсказать существование новых элементов, открытых совсем недавно, считает он. Фальков также поздравил лауреатов 2026 года и выразил благодарность оргкомитету премии.
Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и правительство РФ при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева. Вместе с заведующим лабораторией биометрических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Сергеем Шейко лауреатом премии в этом году стал президент Китайского научно-технического университета в городе Хэфэй (Китай) Пань Цзяньвэй.
Российско-американский ученый Шейко был отмечен за выдающиеся фундаментальные исследования в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, заложившие основу для создания нового поколения интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению. Представитель КНР был удостоен награды за пионерский вклад в развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание первой в мире технологии защищенной спутниковой квантовой связи.
О премии.
Международная премия ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Она присуждается одновременно двум ученым за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый из них получает денежное вознаграждение в размере $250 тыс, золотую медаль и диплом.
Лауреатов определяет международное жюри, назначаемое генеральным директором ЮНЕСКО. В его состав входят семь ведущих ученых из Испании, Германии, России, Мексики, Индии, Кении и Марокко, представляющих авторитетные научные и образовательные организации мира.
Первая премия была вручена в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже научному руководителю Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова Объединенного института ядерных исследований Юрию Оганесяну и почетному профессору химии Университета Болоньи (Италия) Винченцо Бальцани. Церемония вручения второй премии прошла в 2023 году в Москве. Ее получили заведующая лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ Ирина Белецкая и почетный директор Института исследования полимеров имени Макса Планка в Майнце (Германия) Клаус Мюллен.