Фальков: премия им. Менделеева стала международным институтом поддержки ученых

«Эта высокая награда появилась сравнительно недавно. Впервые мы вручали ее здесь, в Париже в 2021 году. Тогда в ней видели скорее перспективное начинание. Сегодня, спустя 5 лет, премия уже зарекомендовала себя, стала состоявшимся международным институтом выявления и поддержки тех, кто движет мировую науку вперед», — сказал Фальков.