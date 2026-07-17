Вышел в эфир четвертьфинал телевизионной Премьер-лиги КВН, снятый в Перми

Международный Союз КВН представил эфир первой ¼ Премьер лиги КВН, снятый в Перми, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
В борьбе за выход в полуфинал сошлись пять коллективов: «Сборная Иркутской области», «ИЖАУ» (Удмуртская Республика), «Мультиплекс» (ДВФУ, Приморский край), «Москвичи» и «Омская сборная».
Оценивало команды жюри, в которое вошли звёзды и эксперты федерального уровня. Среди них: заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Алексей Черников, заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян, актёр и шоумен Игорь Ознобихин, актриса театра и кино Софья Шуткина, победитель проекта «Лига городов» на ТНТ Дмитрий Конышев.
Телевизионная Премьер-лига является второй по значимости лигой Международного союза КВН (после Высшей). Как поясняют организаторы, она служит основной кузницей кадров для главного телепроекта страны, где свои первые шаги к славе делали многие современные звёзды российской комедии.
Уже не первый год съёмки проходят в Перми. Команды тепло отзываются о гостеприимстве встречающей стороны. А жюри и звёздные ведущие с удовольствием знакомятся с городом и национальной кухней.
Трансляция эфира доступна в официальной группе Международного Союз КВН в VK и на YouTube-канале PRO КВН.