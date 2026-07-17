ГИБДД проведёт в Нижнем Новгороде неделю мероприятий по безопасности детей на дороге

В Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля 2026 года пройдёт неделя детской дорожной безопасности «Лето — маленькая жизнь!». Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Кампания направлена на профилактику детского дорожно‑транспортного травматизма и включает комплекс информационно‑профилактических мероприятий.
В рамках акции сотрудники ГИБДД уделят внимание безопасности детей‑пассажиров, пешеходов и детей‑водителей автo‑ и мототранспорта. Отдельный акцент сделан на предупреждение нарушений, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности — электросамокатов и электровелосипедов, которые становятся всё более популярны среди юных участников движения.
Инспекторы посетят летние лагеря и дворовые площадки, где проведут обучающие занятия, интерактивные игры, викторины и покажут образовательные видеоролики. Мероприятия ориентированы на доступное и игровое объяснение правил дорожного движения для детей.
Госавтоинспекция также обращается к родителям: важно постоянно контролировать поведение детей в период каникул и своим примером демонстрировать соблюдение правил дорожного движения.
Для справки: с начала года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 94 ДТП с участием несовершеннолетних; в результате 97 детей получили травмы, один ребёнок‑водитель мототранспорта погиб.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ГИБДД провела рейд против нарушителей на электросамокатах.