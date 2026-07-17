ГИБДД проведёт в Нижнем Новгороде неделю мероприятий по безопасности детей на дороге

В Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля 2026 года пройдёт неделя детской дорожной безопасности «Лето — маленькая жизнь!». Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Кампания направлена на профилактику детского дорожно‑транспортного травматизма и включает комплекс информационно‑профилактических мероприятий.