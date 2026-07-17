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Воронежские поставщики топлива решили снизить цены после общения с ФАС

После общения с ФАС воронежские поставщики топлива решили снизить «резко возросшую у них стоимость импортного бензина». Часть из них фиксирует решение логистических проблем и увеличение количества бензовозов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max. Он добавил, что средняя цена на заправках федеральных сетей практически не изменилась.

Источник: Коммерсантъ

После общения с ФАС воронежские поставщики топлива решили снизить «резко возросшую у них стоимость импортного бензина». Часть из них фиксирует решение логистических проблем и увеличение количества бензовозов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max. Он добавил, что средняя цена на заправках федеральных сетей практически не изменилась.

Глава региона также поблагодарил компании, которые в будние дни преимущественно доставляют топливо на АЗС в населенных пунктах, а в выходные — на трассах. При этом, по его словам, заправки все еще вынуждены сохранять максимумы на продажу бензина, «хотя некоторые задумываются о небольшом увеличении лимитов».

Кроме того, господин Гусев опубликовал данные мониторинга АЗС на утро 17 июля. Согласно им, бензин марки АИ-92 был на 57% заправок, АИ-95 — на 50%, дизельное топливо — на 75%.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», за неделю с 7 по 13 июля в Воронежской области подорожали все виды топлива. По данным Росстата, каждая из позиций (дизельное топливо, АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше) продемонстрировала самую высокую среднюю цену за литр в Центральном федеральном округе.