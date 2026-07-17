Воронежские поставщики топлива решили снизить цены после общения с ФАС

Глава региона также поблагодарил компании, которые в будние дни преимущественно доставляют топливо на АЗС в населенных пунктах, а в выходные — на трассах. При этом, по его словам, заправки все еще вынуждены сохранять максимумы на продажу бензина, «хотя некоторые задумываются о небольшом увеличении лимитов».