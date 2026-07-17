Схему движения на повороте на Мегу у Большой Ельни изменят с 20 июля

На автомобильной дороге «Восточный подъезд к г. Н. Новгород от а/д М-7 “Волга” стартуют масштабные дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.
С 20 июля 2026 года в районе торгового центра «Мега» начнется строительство кольцевого пересечения, из-за чего существующий перекресток будет перекрыт. В частности, для водителей закроют прямой поворот со стороны торгового комплекса на Большую Ельню. Движение в направлении «Кстово — Ольгино» организуют через светофор с поворотом налево, а в обратную сторону «Ольгино — Кстово» — через светофор с поворотом направо.
На прямых направлениях из Нижнего Новгорода в Кстово и к ТЦ «Мега», а также на выезде от торгового центра в сторону города транспорт пустят по одной полосе. Из Кстова в направлении Нижнего Новгорода можно будет проехать по двум полосам. Водителям настоятельно рекомендуют заранее изучить обновленную схему движения и строго следовать дорожным знакам.
Ранее сообщалось, что парковку у «Катера Герой» закроют на неделю в Нижнем Новгороде.