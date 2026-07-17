Схему движения на повороте на Мегу у Большой Ельни изменят с 20 июля

На прямых направлениях из Нижнего Новгорода в Кстово и к ТЦ «Мега», а также на выезде от торгового центра в сторону города транспорт пустят по одной полосе. Из Кстова в направлении Нижнего Новгорода можно будет проехать по двум полосам. Водителям настоятельно рекомендуют заранее изучить обновленную схему движения и строго следовать дорожным знакам.