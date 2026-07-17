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В Железногорске прокуратура проверит отказ зачислить школьника в 10-й класс из-за сбоя на «Госуслугах»

Детский омбудсмен Яна Лантратова попросила прокурора Красноярского края проверить ситуацию со школьником из Железногорска, которого не зачислили в 10-й класс после технической ошибки на «Госуслугах».

Детский омбудсмен Яна Лантратова попросила прокурора Красноярского края проверить ситуацию со школьником из Железногорска, которого не зачислили в 10-й класс после технической ошибки на «Госуслугах».

По словам матери подростка, после получения аттестата за 9-й класс семья подала заявление на перевод через портал. Позже выяснилось, что мальчика нет в списках на зачисление, а само заявление не прошло.

В местном управлении образования женщине объяснили, что отказ произошел из-за ошибки робота. Подросток в системе еще числился учеником 9-го класса, потому что приказ об отчислении не был вовремя загружен во внутреннюю базу.

Ранее мать школьника рассказывала, что заявление нужно было подать до 1 июля, а комиссия по переводу должна была пройти 6 июля. После разбирательств семье сообщили, что даже проверка может не гарантировать ребенку место в 10-м классе.

Теперь ситуацию должна проверить прокуратура Красноярского края.