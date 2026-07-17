Более 67 тыс. жителей Смоленщины обследовались в мобильных медкомплексах

Обследования в мобильных медицинских комплексах по итогам первого полугодия прошли более 67 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Мобильные бригады уже совершили более 1,8 тыс. выездов. В их состав входят врач-терапевт, акушер и рентген-лаборант. К сельским жителям выезжают 52 передвижных медицинских комплекса. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований.
Современное диагностическое оборудование, установленное на передвижных комплексах, позволяет проводить высокоточную диагностику заболеваний на ранних стадиях. Это значительно увеличивает шансы на успешное лечение.
Отметим, до конца года планируется охватить диспансеризацией и другими видами профилактических обследований свыше 720 тыс. жителей. Медицинские комплексы совершат суммарно более 3 тыс. выездов. Ознакомиться с актуальным графиком работы передвижных медкомплексов можно на сайте.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.