Трех иностранцев ждет суд за попытку незаконно пересечь госграницу в районе Мамоново

По версии следствия, в апреле 2026 года двое иностранцев, находясь в Москве, привлекли знакомого к содействию в незаконном пересечении госграницы РФ. Соучастник обеспечил их авиабилетами и разработал маршрут следования в обход пунктов пропуска. В дальнейшем обвиняемые прибыли в Калининград, на арендованном автомобиле добрались до Мамоново и направились к границе пешком. При попытке незаконного пересечения Государственной границы они были задержаны сотрудниками УФСБ.