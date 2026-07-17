Бастрыкин потребовал доклад по жалобе дачников из Волгоградской области

Члены одного из садовых некоммерческих товариществ жалуются на руководство СНТ. По их словам, правление не отчитывается о трате членских взносов. Кроме того, на территории постоянно отключают воду, не убирают мусор и не ремонтируют дороги. Люди также не могут добиться бесплатной газификации.