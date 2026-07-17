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Бастрыкин потребовал доклад по жалобе дачников из Волгоградской области

В Волгоградской области члены СНТ пожаловались главе СКР на бездействие руководства.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой дачников из Волгоградской области. Собственники земельных участков повторно записали коллективное видеообращение и попросили помощи у председателя СКР, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

Члены одного из садовых некоммерческих товариществ жалуются на руководство СНТ. По их словам, правление не отчитывается о трате членских взносов. Кроме того, на территории постоянно отключают воду, не убирают мусор и не ремонтируют дороги. Люди также не могут добиться бесплатной газификации.

Дачников возмутило и то, что прокурор отменил решение о возбуждении уголовного дела против руководства товарищества. Они просят Бастрыкина вмешаться в ситуацию.