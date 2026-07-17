В Калининграде открылся 25-й юбилейный фестиваль «Бахослужение»

В этот вечер прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха в сочетании с поэзией Уильяма Шекспира и Джона Донна. Среди зрителей были губернатор Алексей Беспрозванных и министр по культуре и туризму Андрей Ермак. Глава региона поздравил всех с 80-летием области и 25-летием фестиваля, передал слова благодарности от президента Владимира Путина жителям региона за динамичное развитие области. Он также вручил юбилейные медали «80 лет Калининградской области» ректору Театрального института имени Щукина Евгению Князеву и директору филармонии Виктору Бобкову.