С начала лета в лагерях Кубани отдохнули более 160 тысяч детей

Уже более 160 тыс. детей отдохнули в лагерях Краснодарского края с начала лета, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития. Развитие качественного детского отдыха — одна из задач нацпроекта «Семья».
Помимо морских детских санаториев, в регионе работают палаточные, пришкольные и трудовые лагеря. Во время смен ребята участвуют в образовательных и творческих программах, также для них проводят экскурсии, лекции и мастер-классы. До конца лета планируется принять еще около 200 тыс. детей.
«На оздоровительную детскую кампанию в этом году направили почти 4 миллиарда рублей. Значительная часть средств пошла на приобретение бесплатных путевок для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Наша цель — подарить каждому ребенку незабываемые летние каникулы, чтобы они набрались больше сил перед учебным годом», — рассказали в профильном отделе министерства труда и социального развития края.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.