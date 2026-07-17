С начала лета в лагерях Кубани отдохнули более 160 тысяч детей

«На оздоровительную детскую кампанию в этом году направили почти 4 миллиарда рублей. Значительная часть средств пошла на приобретение бесплатных путевок для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Наша цель — подарить каждому ребенку незабываемые летние каникулы, чтобы они набрались больше сил перед учебным годом», — рассказали в профильном отделе министерства труда и социального развития края.