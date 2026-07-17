Более 40 древних захоронений нашли археологи в Вачском округе

Если ранее выявленные погребения учёные относили к IX-X векам, то новые находки позволяют расширить хронологические рамки: среди вскрытых могил есть и более ранние, датируемые VIII столетием. О дальнейших деталях раскопок под Вачей будет рассказано в последующих публикациях.