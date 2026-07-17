Более 40 древних захоронений нашли археологи в Вачском округе

В Вачском округе Нижегородской области археологи выявили 42 ранее неизученных захоронения, принадлежавших финно‑угорскому племени мурома. Информацией с места раскопок поделились ИА «В городе N».
Исследования могильника продолжаются с 2022 года: за это время специалисты собрали внушительную коллекцию артефактов, позволяющих воссоздать картину быта и обрядов древнего народа. В текущем сезоне учёные детально изучили 15 погребений, ещё 11 находятся в процессе исследования.
Среди обнаруженных предметов — ритуальная керамика, боевые топоры, разнообразные украшения (браслеты, височные подвески, перстни) и другие ценные находки. Состояние человеческих останков в большинстве случаев неудовлетворительное, однако в одном из женских погребений археологи зафиксировали хорошо сохранившийся череп. Отдельно стоит отметить обнаружение четырёх конских захоронений.
Если ранее выявленные погребения учёные относили к IX-X векам, то новые находки позволяют расширить хронологические рамки: среди вскрытых могил есть и более ранние, датируемые VIII столетием. О дальнейших деталях раскопок под Вачей будет рассказано в последующих публикациях.
Ранее архивные фото Нижегородской ярмарки показали в честь ее 204-летия.