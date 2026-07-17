Белорусский репродуктолог назвала проблему 16% семейных пар в Беларуси

В Беларуси 14 — 16% супружеских пар сталкиваются с проблемой бесплодия. Об этом завлабораторией репродуктивного здоровья Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» Минздрава Татьяна Ващилина рассказала БелТА.
— Бесплодие — одна из проблем, которая в последнее время выходит на достаточно серьезный уровень. Количество бесплодных пар растет во всем мире, — подчеркнула специалист.
Белорусский репродуктолог советует не ждать и, если в течение года при планировании беременности она не наступает, то обратиться к специалистам. Среди основных факторов бесплодия она назвала гинекологические заболевания, перенесенные инфекции, а также мужские репродуктивные нарушения. Также главными причинами бесплодия могут стать такие женские факторы, как спаечные процессы, эндометриоз, гормональные нарушения и снижение качества спермы у мужчины.
К слову, в Беларуси для помощи таким семья действуют специальные госпрограммы. Для лечения применяют консервативные методы терапии, вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе экстракорпоральное оплодотворение. Женщине гарантированы две бесплатные попытки ЭКО за счет государства. При этом участвовать могут как замужние женщины, так не состоящие в браке.
Напомним, ранее Совмин утвердил порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО в Беларуси.
Тем временем белорусские ученые создают бюджетное лекарство от смертельной болезни.