Белорусский репродуктолог назвала проблему 16% семейных пар в Беларуси

Белорусский репродуктолог советует не ждать и, если в течение года при планировании беременности она не наступает, то обратиться к специалистам. Среди основных факторов бесплодия она назвала гинекологические заболевания, перенесенные инфекции, а также мужские репродуктивные нарушения. Также главными причинами бесплодия могут стать такие женские факторы, как спаечные процессы, эндометриоз, гормональные нарушения и снижение качества спермы у мужчины.