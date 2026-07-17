В городе Туймазы Башкирии благоустроили 2 общественные территории

Две общественные территории благоустроили в городе Туймазы Башкирии в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Туймазинского района.
Так, на территории вокруг городской школы № 8 уложили тротуар, установили скамейки и урны, а также высадили туи.
«Мы видим, как меняется отношение к общественным пространствам. Благоустройство сквера у школы — это не просто тротуары, скамейки и деревья. Это инвестиция в безопасность наших детей и удобство родителей», — отметил глава городской администрации Эдуард Рахматуллин.
Второй масштабный проект был реализован перед Туймазинским государственным татарским драматическим театром. Теперь площадь приобрела завершенный архитектурный облик. Там установили бордюры, сделали разделительную полосу с цветочной клумбой, которая разграничила проезжую часть и зону парковки, а также обустроили дополнительные места отдыха.
Напомним, по итогам онлайн-голосования, определившего планы на следующий год, наибольшее количество голосов набрала территория по улице 70 лет Октября. В 2027 году там планируют обустроить тротуар на участке от проспекта Ленина до улицы Островского.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.