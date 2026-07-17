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Штрафы до 100 тысяч рублей хотят ввести за брошенные самокаты в Нижнем Новгороде

Проект вынесен на общественные обсуждения.

Источник: Живем в Нижнем

Штрафы за брошенные самокаты хотят ввести в Нижнем Новгороде. Одновременно с этим могут расширить перечень мест, где будет запрещено оставлять средства индивидуальной мобильности (СИМ). Проект документа, разработанный мэрией и Госжилинспекцией области, опубликовали для общественных обсуждений.

Изменения планируется внести в статью 3.8 КоАП Нижегородской области. Для физических лиц штрафы предлагается установить в размере от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических — от 60 до 100 тысяч рублей. Аналогичные поправки были разработаны в Свердловской области и Татарстане.

Стоит отметить, что нижегородцы периодически жалуются на оставленные посреди дороги СИМ. В соцсетях то и дело появляются фото и видео самокатов в мусорных баках, кустах и оврагах.

Ранее в Нижнем Новгороде уже запретили парковать СИМы на газонах.