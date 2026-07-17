Штрафы до 100 тысяч рублей хотят ввести за брошенные самокаты в Нижнем Новгороде

Изменения планируется внести в статью 3.8 КоАП Нижегородской области. Для физических лиц штрафы предлагается установить в размере от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических — от 60 до 100 тысяч рублей. Аналогичные поправки были разработаны в Свердловской области и Татарстане.