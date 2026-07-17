Психолог назвала главную пользу штампа в паспорте

«Даже если мнение близких не играет большой роли, на бессознательном уровне отсутствие такого признанного обществом статуса иногда может восприниматься как некоторая недосказанность. Внешне это может никак не проявляться, однако внутри сохраняться ощущение необходимости отвечать на вопросы о будущем отношений или о причинах, по которым они не зарегистрированы. Брак в этом смысле выступает не только личным решением пары, но и понятной обществу формой определенности, которая складывалась десятилетиями», — рассказала специалист.