Психолог назвала главную пользу штампа в паспорте

Главный психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что штамп в паспорте сам по себе не делает отношения счастливее, однако с точки зрения психологии брак важен как форма совместно принятого решения.
Она отметила, что в таких отношениях присутствуют не только чувства, но и степень определенности.
Брак может быть способом сказать: «Я не просто рядом, пока удобно. Я признаю нашу связь значимой и готов включать тебя в свою жизнь на уровне планов, ответственности и будущего».
Как пояснила психолог, это имеет особое значение, поскольку человеческая психика плохо переносит неопределенность. Это состояние вынуждает человека постоянно искать подтверждения серьезности отношений. В браке также могут возникать тревоги, однако заданная рамка отношений зачастую снижает напряжение и дает ощущение признанности.
«Конечно, все это возможно без официальной регистрации, и такие отношения могут быть гораздо здоровее, чем формальный брак без уважения», — подчеркивает она.
Тем не менее, с психологической точки зрения брак закрепляет любовь на социальном уровне. Он представляет собой публичное признание отношений и для многих людей является важным маркером того, что перед ними семья.
«Даже если мнение близких не играет большой роли, на бессознательном уровне отсутствие такого признанного обществом статуса иногда может восприниматься как некоторая недосказанность. Внешне это может никак не проявляться, однако внутри сохраняться ощущение необходимости отвечать на вопросы о будущем отношений или о причинах, по которым они не зарегистрированы. Брак в этом смысле выступает не только личным решением пары, но и понятной обществу формой определенности, которая складывалась десятилетиями», — рассказала специалист.
«Человеческая психика устроена так, что символические действия имеют вес. Ритуалы и статусы помогают нам переживать события как более значимые. Поэтому свадьба для многих людей важна как психологический переход: до этого мы были парой, а теперь мы семья», — заявила она.
Психолог считает, что штамп действительно ничего не спасает, однако регистрация брака может служить психологическим подтверждением того, что отношения достаточно важны, чтобы перестать быть только договоренностью.
«Именно в этом и заключается психологическое значение брака: он придает любви вес и более ясную опору в реальности», — резюмировала она.