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Схема движения на перекрестке Кстово — Ольгино изменится с 20 июля

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с новой схемой движения.

Источник: Время

Строительство кольцевого пересечения на автомобильной дороге «Восточный подъезд к г. Н. Новгород от а/д М-7 “Волга” начнется с 20 июля 2026 года. В связи с этим будет перекрыт существующий перекресток в районе ТЦ “Мега”, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

В направлении «Кстово — Ольгино» (ТЦ «Мега») проезд будет организован через существующий светофорный объект с поворотом налево.

В направлении «Ольгино (ТЦ “Мега”) — Кстово» проезд будет организован через существующий светофорный объект с поворотом направо.

На прямых направлениях схема остается прежней:

«Нижний Новгород — Кстово» — по одной полосе; «Нижний Новгород — Ольгино (ТЦ “Мега”)» — по одной полосе; «Кстово — Нижний Новгород» — по двум полосам; «Ольгино (ТЦ “Мега”) — Нижний Новгород» — по одной полосе.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с новой схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение возле Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде ограничат на неделю с 20 июля.