Схема движения на перекрестке Кстово — Ольгино изменится с 20 июля

Строительство кольцевого пересечения на автомобильной дороге «Восточный подъезд к г. Н. Новгород от а/д М-7 “Волга” начнется с 20 июля 2026 года. В связи с этим будет перекрыт существующий перекресток в районе ТЦ “Мега”, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.