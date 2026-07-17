Схема движения на перекрестке Кстово — Ольгино изменится с 20 июля

Строительство кольцевого пересечения на автомобильной дороге «Восточный подъезд к г. Н. Новгород от а/д М-7 “Волга” начнется с 20 июля 2026 года. В связи с этим будет перекрыт существующий перекресток в районе ТЦ “Мега”, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
В направлении «Кстово — Ольгино» (ТЦ «Мега») проезд будет организован через существующий светофорный объект с поворотом налево.
В направлении «Ольгино (ТЦ “Мега”) — Кстово» проезд будет организован через существующий светофорный объект с поворотом направо.
На прямых направлениях схема остается прежней:
«Нижний Новгород — Кстово» — по одной полосе; «Нижний Новгород — Ольгино (ТЦ “Мега”)» — по одной полосе; «Кстово — Нижний Новгород» — по двум полосам; «Ольгино (ТЦ “Мега”) — Нижний Новгород» — по одной полосе.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с новой схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что движение возле Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде ограничат на неделю с 20 июля.