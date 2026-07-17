Нижегородская лаборатория выявила запрещенный консервант в сливочном масле

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили несоответствия в образце сливочного масла, который исследовали в рамках государственного пищевого мониторинга. Проверка показала отклонения по жирнокислотному составу, а также наличие сорбиновой кислоты — консерванта, использование которого в сливочном масле запрещено. Полученные результаты уже направлены в Россельхознадзор для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.