Главные события ДВФМ за неделю (11 — 17 июля)

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с самыми заметными новостями о подготовке к МФМ-2026 с 11 по 17 июля.
Определились первые участники Международного фестиваля молодёжи
С 11 по 17 сентября 2026 года столица Урала превратится в Город молодёжи мира. Международный фестиваль соберёт 10 000 молодых лидеров из России и десятков зарубежных стран. Первая тысяча счастливчиков уже получила заветные приглашения от организаторов.
Заявочная кампания на Международный фестиваль молодёжи длилась четыре месяца и завершилась 31 мая. По её итогам организаторы получили 113 тысяч заявок из 191 страны.
Россию представили все 89 регионов, а также федеральная территория «Сириус» и Байконур. Ещё порядка 550 соотечественников, живущих за рубежом, тоже изъявили желание участвовать.
Отбор — как для россиян, так и для иностранцев — проходит в рамках открытого конкурса. Решение о приглашении принимают эксперты Конкурсной комиссии Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, оценивая личные качества претендентов.
Заявки участников, постоянно проживающих на территории России, помогают оценивать специально созданные Региональные конкурсные комиссии (РКК). Они представлены экспертами в сфере молодёжной политики и международных отношений, представителями палаты молодых законодателей при Совете Федерации, а также специалистами по восьми тематическим направлениям, которые представляют участники Фестиваля.
Однако именно Дирекция утверждает итоговый состав участников от каждого региона, после чего передаёт списки профильным региональным органам власти для формирования делегаций. Для оценки заявок иностранных участников Дирекция прибегает к экспертизе своих многочисленных зарубежных партнёрских организаций. Главный принцип: место в делегации получают не по квотам, а по реальным компетенциям и мотивации.
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Масштабное состязание провели при поддержке Росмолодёжи, Правительства ДНР, МГИМО, Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, благотворительного фонда «Первоверховных апостолов Петра и Павла», АНО «Сила Мира» и Национальной студенческой футбольной лиги.
На открытии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, сенатор Александр Волошин, проректор МГИМО Станислав Суровцев, гендиректор АНО «ДВФМ» Дмитрий Иванов и директор фонда Милош Танаскович.
За главный трофей боролись восемь команд. Российскую сторону представляли футболисты из Донецкой и Луганской народных республик, Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Участники соревновались в двух возрастных категориях — 2007−2008 и 2011−2012 годов рождения.
Турнир прошёл в два этапа: сначала групповой раунд, затем плей-офф. Составы команд включали пять полевых игроков и вратаря, а матчи длились по два тайма по 12 минут с одним перерывом.