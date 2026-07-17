Главные события ДВФМ за неделю (11 — 17 июля)

Однако именно Дирекция утверждает итоговый состав участников от каждого региона, после чего передаёт списки профильным региональным органам власти для формирования делегаций. Для оценки заявок иностранных участников Дирекция прибегает к экспертизе своих многочисленных зарубежных партнёрских организаций. Главный принцип: место в делегации получают не по квотам, а по реальным компетенциям и мотивации.