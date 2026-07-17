В Вологодской области провели более 7,5 тысячи патрулирований лесов

Более 7550 патрулирований лесов провели в Вологодской области в первом полугодии в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.
«В текущем году лесными инспекторами проведено более 7550 патрулирований земель лесного фонда. По итогам проведенных мероприятий на территории области выявлено 28 незаконных рубок общим объемом 1638,72 кубических метров. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года объем незаконных рубок снизился на 36%, а причиненный вред — на 35%, что говорит об эффективности мер по охране лесов», — отметили в региональном министерстве лесного комплекса.
Инспекторы ведомства патрулируют леса группами, состоящими из двух и более должностных лиц лесной охраны, в пешем порядке, а также с использованием транспортных средств и иных видов техники. При выявлении признаков изменения состояния лесов или нарушений специалисты принимают соответствующие меры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.