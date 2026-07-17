В Вологодской области провели более 7,5 тысячи патрулирований лесов

«В текущем году лесными инспекторами проведено более 7550 патрулирований земель лесного фонда. По итогам проведенных мероприятий на территории области выявлено 28 незаконных рубок общим объемом 1638,72 кубических метров. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года объем незаконных рубок снизился на 36%, а причиненный вред — на 35%, что говорит об эффективности мер по охране лесов», — отметили в региональном министерстве лесного комплекса.