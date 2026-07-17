В Городце Нижегородской области пройдет фестиваль «Мастера Золотого кольца»

Фестиваль народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» состоится 18−19 июля в Городце Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Праздничная программа включает в себя более 50 мероприятий. Фестиваль приурочен к вхождению Городца в туристический маршрут «Золотое кольцо» и 90-летнему юбилею фабрики «Городецкая роспись». Он станет центральной точкой празднования Дня города и объединит мастеров народных художественных промыслов.
Гостей фестиваля ждут выступления творческих коллективов, ярмарка народных художественных промыслов, гастрономические зоны и мастер-классы для всей семьи. В первый день фестиваля, 18 июля, на Набережной Революции состоится торжественное открытие, во время которого делегации и учреждения Городецкого округа пройдут парадом по улицам города.
В Музейном квартале гости смогут погрузиться в атмосферу купеческого Городца и посетить уличные фотовыставки. В сквере имени Ленина развернется Летний театр, будет играть духовой оркестр, там же разместится детская зона с анимационными программами, аквагримом и мастер-классами.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Подробная информация и программа доступны на сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.