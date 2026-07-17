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В Воронеже объявили беспилотную опасность

На территории Воронежа объявили беспилотную опасность.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Тревога из-за угрозы беспилотного удара объявлена в Воронеже, включены системы оповещения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал Гусев в своем канале на платформе «Макс».

Губернатор рекомендовал жителям зайти в помещения, отойти от окон, а тех, кто увидит БПЛА, попросил уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.

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