Слюсарь призвал граждан соблюдать меры пожарной безопасности

В первом полугодии 2026 года пожарно-спасательные службы Ростовской области отреагировали на чрезвычайные ситуации свыше 8,5 тыс. раз, оказав поддержку более чем 17 тыс. граждан. С начала текущего года в области зафиксировано 459 ландшафтных пожаров, которые охватили площадь свыше 11 гектаров. Хотя эти цифры ниже прошлогодних показателей, любое возгорание несёт прямую угрозу жизням людей, их имуществу и окружающей среде. Юрий Слюсарь также предупредил об ответственности за нарушения: штрафы для граждан в период особого режима составляют от 10 до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц могут достигать 800 тыс. рублей. При этом губернатор акцентировал внимание на том, что главная проблема не в денежном взыскании, а в реальной угрозе. «Одно неосторожное действие может привести к большой беде. Прошу всех отнестись к ситуации максимально серьёзно. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Юрий Слюсарь.", — резюмировал глава региона.