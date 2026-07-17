Слюсарь призвал граждан соблюдать меры пожарной безопасности

Из-за установившейся в регионе засушливой и знойной погоды, с сегодняшнего дня на большей части Ростовской области объявлен высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности. В связи с этим глава региона Юрий Слюсарь обратился к населению с призывом быть максимально осторожными. Несмотря на то, что особый противопожарный режим был введён в области ещё 1 мая, в текущих погодных условиях угроза возгораний многократно возрастает. Губернатор напомнил, что на всей территории региона категорически запрещено разводить открытые костры, а также сжигать мусор, сухую траву и любые другие отходы.
В первом полугодии 2026 года пожарно-спасательные службы Ростовской области отреагировали на чрезвычайные ситуации свыше 8,5 тыс. раз, оказав поддержку более чем 17 тыс. граждан. С начала текущего года в области зафиксировано 459 ландшафтных пожаров, которые охватили площадь свыше 11 гектаров. Хотя эти цифры ниже прошлогодних показателей, любое возгорание несёт прямую угрозу жизням людей, их имуществу и окружающей среде. Юрий Слюсарь также предупредил об ответственности за нарушения: штрафы для граждан в период особого режима составляют от 10 до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц могут достигать 800 тыс. рублей. При этом губернатор акцентировал внимание на том, что главная проблема не в денежном взыскании, а в реальной угрозе. «Одно неосторожное действие может привести к большой беде. Прошу всех отнестись к ситуации максимально серьёзно. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Юрий Слюсарь.", — резюмировал глава региона.
Служба «112» за первые шесть месяцев года приняла и обработала свыше 1,7 млн обращений от жителей и гостей Дона. Также продолжает функционировать служба оперативной помощи «122» и дополнительный номер «117», предоставляющий консультации по вопросам мобилизации и заключения контракта на военную службу. «Активная работа проводилась по профилактике пожаров и происшествий на водных объектах, пожарными и спасательными подразделениями выполнено порядка 2,5 тыс. профилактических рейдов, проведено более 34 тыс. бесед с населением по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, выдано порядка 80 тыс. памяток», — рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павел Нудгин.