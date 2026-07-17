На востоке Москвы построили два жилых комплекса

Строительство еще двух домов по программе реновации завершили в Восточном административном округе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Всего на востоке столицы в программу реновации включено 1062 жилых объекта старого фонда — это самое большое количество из всех округов. Переселение здесь затрагивает более 209,6 тысячи человек. Уже возведено свыше 80 домов по программе реновации. В их число входят две новостройки, которые появились в районах Новогиреево и Гольяново. В зданиях обустроено 1636 квартир, их жилая площадь превышает 95 тысяч квадратных метров», — добавил Ефимов.
Новостройка в Новогирееве расположена по адресу: Свободный проспект, дом 12. Жилой комплекс в Гольянове находится по адресу: Амурская улица, дом 1/11. Оба дома — в районах с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности расположены станции метро, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры и парковые зоны. Первые этажи зданий по стандарту программы реновации запроектированы нежилыми. Там предусмотрены коммерческие помещения, в которых откроются магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие точки услуг повседневного спроса.
«Новостройки возведены по монолитной технологии с использованием современных инженерно-технических решений и качественных материалов от проверенных отечественных поставщиков. Здания имеют высокий класс энергоэффективности и отвечают строгим требованиям пожарной безопасности. Будущие новоселы получат квартиры с отделкой, сантехникой, осветительными приборами», — отметил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Для маломобильных жителей в новостройках адаптировали 21 квартиру. В них увеличили дверные проемы, установили специальное оборудование в санузлах, опустили выключатели и домофонные аппараты, а также предусмотрели особые системы открывания окон и другие необходимые элементы интерьера.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.