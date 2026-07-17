На востоке Москвы построили два жилых комплекса

«Всего на востоке столицы в программу реновации включено 1062 жилых объекта старого фонда — это самое большое количество из всех округов. Переселение здесь затрагивает более 209,6 тысячи человек. Уже возведено свыше 80 домов по программе реновации. В их число входят две новостройки, которые появились в районах Новогиреево и Гольяново. В зданиях обустроено 1636 квартир, их жилая площадь превышает 95 тысяч квадратных метров», — добавил Ефимов.