Перекресток у ТЦ «Мега» в Нижнем Новгороде перекроют с 20 июля

На прямых направлениях схема не меняется. От Нижнего Новгорода к Кстову — одна полоса. От Нижнего к Ольгину — также одна полоса. В обратную сторону, от Кстова к Нижнему Новгороду — две полосы. А от Ольгина к Нижнему — одна полоса.