Перекресток у ТЦ «Мега» в Нижнем Новгороде перекроют с 20 июля

В Нижнем Новгороде с 20 июля перекроют перекресток в районе торгового центра «Мега». Там начнется стройка кольца на восточном подъезде к городу от трассы М-7, предупредили в областном ГУАД.
В направлении от Кстова к Ольгину (в сторону «Меги») движение организуют через светофор с поворотом налево. В обратную сторону — от Ольгина (ТЦ «Мега») к Кстову — будет разрешен проезд через светофор с поворотом направо.
На прямых направлениях схема не меняется. От Нижнего Новгорода к Кстову — одна полоса. От Нижнего к Ольгину — также одна полоса. В обратную сторону, от Кстова к Нижнему Новгороду — две полосы. А от Ольгина к Нижнему — одна полоса.
Водителей просят заранее ознакомиться с новой схемой движения и обращать внимание на дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что остановку ночного автобуса у Московского вокзала перенесли по просьбам нижегородцев.