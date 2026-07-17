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Перекресток у ТЦ «Мега» в Нижнем Новгороде перекроют с 20 июля

Нижегородцам объяснили, как будет организовано движение.

В Нижнем Новгороде с 20 июля перекроют перекресток в районе торгового центра «Мега». Там начнется стройка кольца на восточном подъезде к городу от трассы М-7, предупредили в областном ГУАД.

В направлении от Кстова к Ольгину (в сторону «Меги») движение организуют через светофор с поворотом налево. В обратную сторону — от Ольгина (ТЦ «Мега») к Кстову — будет разрешен проезд через светофор с поворотом направо.

На прямых направлениях схема не меняется. От Нижнего Новгорода к Кстову — одна полоса. От Нижнего к Ольгину — также одна полоса. В обратную сторону, от Кстова к Нижнему Новгороду — две полосы. А от Ольгина к Нижнему — одна полоса.

Водителей просят заранее ознакомиться с новой схемой движения и обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что остановку ночного автобуса у Московского вокзала перенесли по просьбам нижегородцев.