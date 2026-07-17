Общая задача России и Китая — технологический суверенитета в сфере ИИ

«У нас есть общая задача — обеспечить технологический суверенитет в сфере ИИ. Здесь Россия и Китай сталкиваются со схожими вызовами: нужны независимые технологические стеки, собственные стандарты, подготовка кадров, способность принимать решения исходя из национальных интересов. На WAIC такой государственный диалог обретает конкретные формы — от совместных исследований до обсуждения регулирования. Мы видим огромный потенциал в том, чтобы двигаться не параллельно, а вместе. Кроме того, Китай — это крупнейший рынок в мире. И любая технологическая компания, которая хочет быть глобальной, должна присутствовать здесь. WAIC — лучшая точка входа в этот регион. Уверен, предстоящая конференция станет важным шагом в укреплении российско-китайского сотрудничества по искусственному интеллекту и откроет новые возможности для совместных проектов в интересах обеих стран», — сказал Александр Ведяхин.