Вступил в силу приговор за убийство перед «Галереей Чижова» в Воронеже

Как сообщал «Ъ-Черноземье», суд с участием присяжных заседателей установил, что вечером 28 апреля 2024 года иностранные граждане Агаларов и Каримов на открытой парковке перед ТРЦ избили двух человек и нанесли им ножевые ранения. Один из пострадавших умер. По данным следствия, поводом для нападения стало незначительное происшествие — якобы один из оппонентов задел плечом знакомого осужденных.