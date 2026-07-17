5 ДТП: Приморское кольцо встало в огромной пробке по направлению к морю (видео)

Под Калининградом Приморское кольцо днём в пятницу, 17 июля, встало в огромной пробке по направлению к морю. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Карты».
Протяжённость затора — больше 9 км. Сообщается о пяти ДТП. Другие подробности не уточняются. О пострадавших также никакой информации нет.
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