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5 ДТП: Приморское кольцо встало в огромной пробке по направлению к морю (видео)

Протяжённость затора — больше 9 км.

Источник: Клопс.ru

Под Калининградом Приморское кольцо днём в пятницу, 17 июля, встало в огромной пробке по направлению к морю. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс. Карты».

Протяжённость затора — больше 9 км. Сообщается о пяти ДТП. Другие подробности не уточняются. О пострадавших также никакой информации нет.

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