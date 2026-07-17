Пашийский завод Прикамья нарастит производство устройств для ТЭК

При поддержке регионального центра инжиниринга компания с производственной площадкой в поселке Пашия Горнозаводского района оптимизирует производство чугунно-балластирующих устройств. Это специальные тяжелые грузы из серого чугуна, которые используются в нефтегазовой и строительной сферах для увеличения веса трубопроводов. Они предотвращают всплытие или смещение труб на обводненных, болотистых и подводных участках.