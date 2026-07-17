Пашийский завод Прикамья нарастит производство устройств для ТЭК

«Пашийский металлургическо-цементный завод» Пермского края нарастит производство устройств для топливно-энергетического комплекса и строительной отрасли в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.
При поддержке регионального центра инжиниринга компания с производственной площадкой в поселке Пашия Горнозаводского района оптимизирует производство чугунно-балластирующих устройств. Это специальные тяжелые грузы из серого чугуна, которые используются в нефтегазовой и строительной сферах для увеличения веса трубопроводов. Они предотвращают всплытие или смещение труб на обводненных, болотистых и подводных участках.
Специалисты уже провели стартовое совещание и обучение по первому модулю. Работники завода узнали об основах бережливого производства, реализации проектов по улучшению производственных процессов, картировании, методах решения проблем. Следующий этап работы включает в себя диагностику производственных процессов, который продлится около трех месяцев. В рамках этого этапа специалисты центра продолжат оказывать поддержку и внедрять бережливые практики.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.