Школа искусств башкирского поселка Приютово получила новые инструменты

Детская школа искусств № 2 поселка Приютово Белебеевского района Республики Башкортостан получила новые инструменты в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в районной администрации.
В школе появились пианино, скрипки, баяны и домры. Также художественное отделение оснастили новой мебелью и стеллажами для хранения работ. Концертный зал оборудовали современной звуковой аппаратурой и интерактивными досками.
«Обновление школы — важный шаг для культурной среды поселка. Благодарим нацпроект “Семья” за внимание к детскому творчеству и семейным ценностям. Уверены, талант каждого ребенка теперь раскроется в полной мере, а наша школа станет центром притяжения для всех любителей прекрасного!» — отметила исполняющая обязанности директора школы Светлана Никифорова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.