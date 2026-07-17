В Батайске ищут источник химического запаха, выявили превышение фенола

— Надзор в области охраны атмосферного воздуха относится к полномочиям федеральных и региональных органов власти. В связи с этим результаты исследований для дальнейшего принятия мер направили в министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, а также в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.