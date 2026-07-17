На перекрестке Кстово-Ольгино изменится схема движения

Схема движения изменится на перекрестке Кстово-Ольгино с 20 июля. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
С 20 июля начнется строительство кольцевого пересечения на автодороге «Восточный подъезд к Нижнему Новгороду от автодороги М-7 “Волга”. Для этого перекроют существующий перекресток в районе ТЦ “Мега”.
В направлении из Кстово в Ольгино проезд организуют через действующий светофор с поворотом налево. В обратном направлении от Ольгино в Кстово водителям нужно будет проехать через тот же светофор с поворотом направо.
На прямых направлениях схема движения остается прежней. Из Нижнего Новгорода в Кстово и Ольгино движение будет открыто по одной полосе. В Кстово из Нижнего Новгорода — по двум полосам. А из Ольгино в Нижний по одной полосе.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что движение по Волге перекроют на выходные для проведения любительского заплыва.