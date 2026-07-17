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Около пяти миллионов россиян получили единое пособие в 2026 году

Около пяти миллионов россиян получили пособие для семей с детьми в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Единое пособие для семей с детьми получили в 2026 году около пяти миллионов россиян, сообщает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту «Семья».

«Единое пособие для семей с детьми получили в 2026 году около пяти миллионов человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что программой «Семейная ипотека» воспользовались более 700 тысяч семей с начала реализации национального проекта, из них 200 тысяч семей стали ее участниками с начала текущего года. Согласно данным аппарата, в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» по итогам первого полугодия средствами маткапитала воспользовались более одного миллиона семей — 63% от планового показателя.

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