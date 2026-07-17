В Перми продолжается строительство нового корпуса Инженерной школы

Особое внимание уделят спортивной инфраструктуре. В школе оборудуют два спортивных зала с раздевалками, душевыми и помещениями для тренеров. На территории рядом со зданием появятся футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также зона для занятий воркаутом.