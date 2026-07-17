В Перми продолжается строительство нового корпуса Инженерной школы

В Перми завершили один из важных этапов строительства второго корпуса Инженерной школы на улице Веденеева — специалисты закончили возведение каркаса здания. Сейчас рабочие занимаются внутренними работами: устанавливают перегородки, монтируют стены, обустраивают кровлю, устанавливают окна и проводят инженерные коммуникации.
После открытия новый корпус сможет принять 1050 учеников. В школе создадут современные условия для обучения и развития детей. В здании разместят 42 учебных кабинета, среди которых будут специализированные классы для изучения иностранных языков, физики, химии, биологии и информатики. Также предусмотрены мастерские для уроков труда, медиацентр, радиоузел, кабинет робототехники и 3D-лаборатория.
Особое внимание уделят спортивной инфраструктуре. В школе оборудуют два спортивных зала с раздевалками, душевыми и помещениями для тренеров. На территории рядом со зданием появятся футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также зона для занятий воркаутом.
Строительство новых школ продолжается во всех территориях Пермского края. Сейчас возводятся еще семь образовательных учреждений — в Березниках, Перми, Нытве, Сиве и поселке Сергеевский Гайнского округа. Еще восемь проектов находятся на этапе подготовки, после чего начнется строительство новых школ.