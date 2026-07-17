Эпидемиологи ограничили купание детей на одном из популярных пляжей Минска

За прошедшую неделю специалисты исследовали 769 проб из водоемов страны. В результате лишь один образец не соответствовал гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
«В связи с этим введено ограничение на купание детей на пляже № 2 Цнянского водохранилища в Минске», — говорится в сообщении центра.
В то же время на этой неделе сняты ранее действовавшие ограничения на других водоемах. После получения результатов лабораторных исследований разрешено купание детей в зонах отдыха № 1 и № 2 озера Юбилейное в Гродно.
Однако ограничения для детей сохраняются на нескольких других пляжах:
- на реке Неман в урочищах Лососно и Пышки (Гродно);
- на водохранилище Рудея в деревне Городня (Могилевский район);
- на участке побережья залива реки Днепр в районе улицы Фатина (Могилев);
- на городском пляже на реке Днепр (Могилев);
- на на реке Днепр в агрогородке Полыковичи (Могилевский район);
- на пруду в деревне Вильчицы (Могилевский район).
Кроме того, полностью приостановлено купание детей и взрослых на городском пляже Шклова — на правом берегу Днепра, вблизи ледовой арены.
С актуальной картой зон, где действуют ограничения, можно ознакомиться на интерактивной карте. Мониторинг безопасности воды продолжается на протяжении всего купального сезона. Как только новые лабораторные исследования подтвердят соответствие воды нормативам, ограничения будут оперативно сняты.