Краснодарская компания оптимизирует строительство стендов и площадок

Предприятие «ЭлитЭкспоСтрой» по созданию выставочных экспозиций из Краснодара оптимизирует процесс строительства стендов и площадок в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«Сегодня креативная экономика становится одним из драйверов развития регионов. За яркими проектами, которые формируют имидж территорий и помогают бизнесу продвигать свою продукцию, стоят сложные производственные процессы. Поэтому предприятиям творческих индустрий важно не только создавать уникальные решения, но и выстраивать эффективную систему управления. Современные инструменты помогают сократить потери, сохранить высокое качество продукции и сделать бизнес более конкурентоспособным, а главное — внедрение бережливых технологий приближает нас к нашей цели: удвоения доли креативных индустрий в ВРП региона до 6,3 процентов к 2030 году», — отметил министр экономики края Алексей Юртаев.
«ЭлитЭкспоСтрой» работает на рынке выставочных услуг с 1996 года. Предприятие разрабатывает индивидуальные концепции выставочных пространств, создает дизайн-проекты, изготавливает стенды. Пилотным потоком выбран процесс организации выставочной застройки. Это одно из ключевых направлений деятельности компании, от которого напрямую зависят сроки реализации проектов, качество исполнения заказов и уровень удовлетворенности клиентов.
Специалисты проанализируют существующие процессы, выявят потери и разработают комплекс мероприятий по их устранению. Ожидается, что внедрение инструментов бережливого производства позволит сократить издержки, повысить прозрачность работы и сформировать эффективную модель организации процессов. Команда также пройдет обучение современным инструментам на сайте производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.