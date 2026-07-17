Краснодарская компания оптимизирует строительство стендов и площадок

«Сегодня креативная экономика становится одним из драйверов развития регионов. За яркими проектами, которые формируют имидж территорий и помогают бизнесу продвигать свою продукцию, стоят сложные производственные процессы. Поэтому предприятиям творческих индустрий важно не только создавать уникальные решения, но и выстраивать эффективную систему управления. Современные инструменты помогают сократить потери, сохранить высокое качество продукции и сделать бизнес более конкурентоспособным, а главное — внедрение бережливых технологий приближает нас к нашей цели: удвоения доли креативных индустрий в ВРП региона до 6,3 процентов к 2030 году», — отметил министр экономики края Алексей Юртаев.