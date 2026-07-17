Для проведения велосипедных соревнований в выходные будут перекрывать Кленовую аллею в Калининграде. Также планируют ограничивать движение на прилегающих улицах. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
По данным мэрии 18 и 19 июля пройдут соревнования по велосипедному спорту «Летние старты». Для обеспечения безопасности проведения первенства и чемпионата Калининградской области перекроют движение транспорта по Кленовой аллее, улицам Энтузиастов и Технологической. Ограничения будут действовать в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00.
Организатором соревнований выступает Федерация велосипедного спорта Калининградской области. Она должна будет расставить знаки и ограждения. Организатор несёт ответственность за перекрытие проезжей части и безопасности пешеходов и транспорта.