Для проведения велосипедных соревнований в выходные будут перекрывать Кленовую аллею в Калининграде

По данным мэрии 18 и 19 июля пройдут соревнования по велосипедному спорту «Летние старты». Для обеспечения безопасности проведения первенства и чемпионата Калининградской области перекроют движение транспорта по Кленовой аллее, улицам Энтузиастов и Технологической. Ограничения будут действовать в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00.