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Для проведения велосипедных соревнований в выходные будут перекрывать Кленовую аллею в Калининграде

Также планируют ограничивать движение на улицах Энтузиастов и Технологической.

Для проведения велосипедных соревнований в выходные будут перекрывать Кленовую аллею в Калининграде. Также планируют ограничивать движение на прилегающих улицах. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии 18 и 19 июля пройдут соревнования по велосипедному спорту «Летние старты». Для обеспечения безопасности проведения первенства и чемпионата Калининградской области перекроют движение транспорта по Кленовой аллее, улицам Энтузиастов и Технологической. Ограничения будут действовать в субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00.

Организатором соревнований выступает Федерация велосипедного спорта Калининградской области. Она должна будет расставить знаки и ограждения. Организатор несёт ответственность за перекрытие проезжей части и безопасности пешеходов и транспорта.

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