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Мэрия Нижнего Новгорода направила 127 млн рублей на ремонт убежищ

На 2026 год запланировано дополнительное финансирование — 47,4 миллиона рублей направят на приведение в порядок бомбоубежищ.

В Нижнем Новгороде продолжается работа по восстановлению защитных сооружений. По данным мэрии, в период с 2022 по 2025 год на эти цели из муниципального бюджета выделили 127 миллионов рублей. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

На 2026 год запланировано дополнительное финансирование — 47,4 миллиона рублей направят на приведение в порядок бомбоубежищ. Вопрос увеличения ассигнований поднимался департаментом финансов городской администрации совместно с депутатами думы — они направили обращение к мэру Юрию Шалабаеву.

Как отметил председатель комиссии думы по бюджетной политике Марк Фельдман, финансирование требуется для выполнения ряда первоочередных задач: в частности, для покраски стен и приведения убежищ в соответствие с нормативами безопасности, чтобы сооружения были готовы к приёму граждан. Кроме того, в думе считают важным детально проработать схемы эвакуации населения.

В администрации города уточнили, что план эвакуационных мероприятий находится на постоянном контроле и регулярно обновляется с учётом текущих задач. При этом депутаты намерены организовать выездное совещание — его цель состоит в том, чтобы лично оценить техническое состояние защитных сооружений.

Ранее нижегородцам напомнили правила при обнаружении БПЛА.

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