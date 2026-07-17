Мэрия Нижнего Новгорода направила 127 млн рублей на ремонт убежищ

В Нижнем Новгороде продолжается работа по восстановлению защитных сооружений. По данным мэрии, в период с 2022 по 2025 год на эти цели из муниципального бюджета выделили 127 миллионов рублей. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
На 2026 год запланировано дополнительное финансирование — 47,4 миллиона рублей направят на приведение в порядок бомбоубежищ. Вопрос увеличения ассигнований поднимался департаментом финансов городской администрации совместно с депутатами думы — они направили обращение к мэру Юрию Шалабаеву.
Как отметил председатель комиссии думы по бюджетной политике Марк Фельдман, финансирование требуется для выполнения ряда первоочередных задач: в частности, для покраски стен и приведения убежищ в соответствие с нормативами безопасности, чтобы сооружения были готовы к приёму граждан. Кроме того, в думе считают важным детально проработать схемы эвакуации населения.
В администрации города уточнили, что план эвакуационных мероприятий находится на постоянном контроле и регулярно обновляется с учётом текущих задач. При этом депутаты намерены организовать выездное совещание — его цель состоит в том, чтобы лично оценить техническое состояние защитных сооружений.
Ранее нижегородцам напомнили правила при обнаружении БПЛА.