Более 5 млрд вложили в проект поселка в Бобровском районе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев 16 июля посетили Бобровский район с рабочей поездкой. Глава региона и вице-спикер Госдумы ознакомились с реализацией проектов комплексного развития сельских территорий. Подробности — в материале vrn.aif.ru.
Новые дома и детский сад.
Визит начался с торжественного вручения ключей от новых жилых домов в микрорайоне «Эко-деревня» поселка Лушниковка. Жилье построено для работников АПК в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Новоселами стали семьи Перегудовых и Городковых.
Следующим пунктом рабочей поездки стала стройплощадка нового двухэтажного детского сада на 240 мест в «Эко-деревне». Стоимость строительства составляет 475,6 млн рублей, работы завершатся в августе 2027 года.
Учреждение рассчитано на десять возрастных групп для детей от полутора до семи лет. В детсаду оборудуют современные образовательные пространства, кабинеты для творчества и подготовки к школе, сенсорная комната, медиа-комната, лаборатория для экологических исследований, зимний сад, помещения для игр с водой и песком, а также полноценный пищеблок, прачечная и благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками. Сейчас продолжаются работы по устройству монолитного каркаса здания.
Завершился визит торжественной церемонией вручения ключей от новых квартир в МКД микрорайона «Эко-деревня». Жилье также приобретено для специалистов агропромышленного комплекса в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Ключи от новых квартир получили семьи работников тепличного комплекса «Воронежский» Натальи Белых, Инны Сотниковой, Натальи Зибровой и Татьяны Животченко.
«Жизнь здесь уже по-настоящему начинает кипеть».
Александр Гусев и Алексей Гордеев отметили, что Создание комфортных условий для жизни на селе, строительство современного жилья и соцобъектов являются важнейшими направлениями государственной политики. Так, с 2020 года в рамках программы в регионе было построено, реконструировано и капитально отремонтировано 368 объектов, реализовано 237 проектов по благоустройству. Объем финансирования составил 9,8 млрд рублей (из них 6,5 млрд рублей — средства федерального бюджета, 1,1 млрд рублей — привлеченные внебюджетные средства).
Алексей Гордеев напомнил, что на прошлой неделе Госдума заслушала доклад министра экономического развития Максима Решетникова. Депутатам удалось консолидировано поменять Стратегию пространственного развития: в нормативные документы введут такой термин как «сельские агломерации», который будет охватывать более 1600 сельских агломераций по всей стране, которые включат в себя все районные центры.
«Я вижу, что здесь возникает хорошая перспектива развития в целом страны, сельских территорий. Необходимо остановить процесс обезлюдения и стягивания людей в большие города — это принципиально важно для того, чтобы мы могли сохранить всю территорию нашей большой страны», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.
Александр Гусев отметил, что реализовать такой масштабный проект без поддержки на федеральном уровне было бы сложно. За последние четыре года регион получил по программе комплексного развития около 6,5 млрд рублей и стал одним из лидеров по объёму привлечённых средств. Глава региона поблагодарил Алексея Гордеева, подчеркнув, что именно при его участии удалось привлечь такие ресурсы и реализовать подобные проекты.
«Мы посмотрели сегодня на план развития, здесь будет проект с общей численностью жителей более пяти тысяч. Со всей необходимой инфраструктурой: это и детский садик, и школа, и спортивный объект — стадион, и парк. Уже сейчас мы видим, что здесь более ста пятидесяти детишек подрастает, которые в садик пойдут вот в следующем году. А к следующему году, как глава обещает, будет уже там больше двухсот шестидесяти. Так что жизнь здесь уже по-настоящему начинает кипеть, в хорошем смысле слова. Уверен, что это будет точкой притяжения не только с точки зрения развития экономики района», — сказал губернатор.
Глава региона также добавил, что Воронежская область продолжает реализовывать программы благоустройства районных центров и сохраняет их финансирование, несмотря на существующие сложности. По его мнению, опыт Бобровского района станет ориентиром для других муниципалитетов.