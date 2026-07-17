Более 5 млрд вложили в проект поселка в Бобровском районе

«Мы посмотрели сегодня на план развития, здесь будет проект с общей численностью жителей более пяти тысяч. Со всей необходимой инфраструктурой: это и детский садик, и школа, и спортивный объект — стадион, и парк. Уже сейчас мы видим, что здесь более ста пятидесяти детишек подрастает, которые в садик пойдут вот в следующем году. А к следующему году, как глава обещает, будет уже там больше двухсот шестидесяти. Так что жизнь здесь уже по-настоящему начинает кипеть, в хорошем смысле слова. Уверен, что это будет точкой притяжения не только с точки зрения развития экономики района», — сказал губернатор.