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СК возбудил дело против судьи Арбитражного суда Калининградской области

СК возбудил дело по статье о получении взятки в отношении судьи Ефименко.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Уголовное дело по статье о получении взятки возбуждено в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области, сообщил СК РФ в своем канале на платформе в «Макс».

«Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по пункту “в” части 5 статьи 290 УК РФ по факту получения взятки за вынесение судебного решения в пользу ответчика по арбитражному делу», — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки на 1 миллион рублей за принятие решения по делу. После этого один из посредников был задержан силовиками регионального УФСБ России. Предполагалось, что общая сумма взятки составит 2 миллиона рублей, из которых полмиллиона получит судья.

В отношении троих посредников вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу, уточнили в СК РФ.