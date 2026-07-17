СК возбудил дело против судьи Арбитражного суда Калининградской области

По данным следствия, в 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки на 1 миллион рублей за принятие решения по делу. После этого один из посредников был задержан силовиками регионального УФСБ России. Предполагалось, что общая сумма взятки составит 2 миллиона рублей, из которых полмиллиона получит судья.