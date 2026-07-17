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В Ставрополе отремонтировали библиотеку № 10

В учреждении провели перепланировку, полностью заменили электрические сети и внедрили комплекс видеонаблюдения.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт библиотеки-филиала № 10 имени В. А. Ащеулова завершили в Ставрополе в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.

«Современные библиотеки сегодня — это центры притяжения, точки роста и семейные клубы. Ремонт филиала № 10 позволил создать комфортную среду, где взрослые и дети могут проводить время вместе, получая новые знания и эмоции», — отметила заместитель министра культуры края Майя Лезговко.

В учреждении провели перепланировку, полностью заменили электрические сети, внедрили комплекс видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Как отметила директор Ставропольской централизованной библиотечной системы Виктория Астахова, работы уже завершены, сейчас в библиотеку возвращают книги из временных хранилищ.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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