В Ставрополе отремонтировали библиотеку № 10

Капитальный ремонт библиотеки-филиала № 10 имени В. А. Ащеулова завершили в Ставрополе в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
«Современные библиотеки сегодня — это центры притяжения, точки роста и семейные клубы. Ремонт филиала № 10 позволил создать комфортную среду, где взрослые и дети могут проводить время вместе, получая новые знания и эмоции», — отметила заместитель министра культуры края Майя Лезговко.
В учреждении провели перепланировку, полностью заменили электрические сети, внедрили комплекс видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Как отметила директор Ставропольской централизованной библиотечной системы Виктория Астахова, работы уже завершены, сейчас в библиотеку возвращают книги из временных хранилищ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.