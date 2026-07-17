Четыре убежища в подвалах МКД отремонтируют в Волгограде почти за 7 млн рублей

Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда ищет подрядчика для ремонта убежищ на случай ракетных атак и прочих угроз. Ремонт четырех защитных сооружений гражданской обороны оценили в 6 миллионов 965 тысяч рублей. За эти деньги должны подготовить к использованию в качестве укрытий четыре подвала многоквартирных домов. Адресов нет, только номера: защитные сооружения гражданской обороны № 72, № 106, № 107 и № 108.