В Нижегородской области состоится спортивный инклюзивный фестиваль

В первый день соревновательной площадкой фестиваля станет город Бор. В спорткомплексе «Академия 52» пройдут турниры по адаптивным видам спорта с участием спортсменов из регионов России и Республики Беларусь. А 1 августа «Пари на равных» продолжится в Нижнем Новгороде на Стрелке в рамках фестиваля «Пари Фест», где откроется инклюзивный спортивный парк.