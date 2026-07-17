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В Нижегородской области состоится спортивный инклюзивный фестиваль

Ключевым в его программе станет этап Всероссийского кубка по мини-футболу для людей с синдромом Дауна.

Источник: Национальные проекты России

Спортивный инклюзивный фестиваль «Пари на равных» пройдет с 31 июля по 1 августа в Нижегородской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В первый день соревновательной площадкой фестиваля станет город Бор. В спорткомплексе «Академия 52» пройдут турниры по адаптивным видам спорта с участием спортсменов из регионов России и Республики Беларусь. А 1 августа «Пари на равных» продолжится в Нижнем Новгороде на Стрелке в рамках фестиваля «Пари Фест», где откроется инклюзивный спортивный парк.

Ключевым в программе фестиваля станет нижегородский этап Всероссийского кубка по мини-футболу для людей с синдромом Дауна. Сильнейшие команды сыграют осенью в финале соревнований, который пройдет в Санкт-Петербурге. Победитель получит сертификат на 100 тыс. рублей на спортинвентарь. Лучшие игроки отправятся в Анталью на товарищеский матч со сборной Турции.

«Футбол для людей с синдромом Дауна мы выбрали неслучайно — именно на него пришел самый большой запрос в рамках нашего грантового конкурса. Центральный этап — один из самых сильных в турнире, после него мы узнаем имена финалистов», — подчеркнул организатор фестиваля Павел Путинцев.

Также на фестивале пройдут открытые тренировки и мастер‑классы для воспитанников адаптивных секций и всех гостей.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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