Античная травма: Нолан превратил поэму Гомера в лекцию о крахе цивилизации

В фильме Одиссей — не трикстер, а убийца, которого терзают мучительные флэшбэки о войне. Чудовища, встречающиеся царю Итаки и его воинам, подаются то как призрачные галлюцинации, то как монстры, будто сбежавшие с площадки условного хоррора. Вместе с флэшбэками возвращается и Троя с ее жителями, пока нимфа Калипсо (Шарлиз Терон) кормит Одиссея лепестками лотоса, популярного в те годы антидепрессанта. Стоит прерваться, и его тут же накрывают волны воспоминаний — о жене и сыне, о сожженном дотла городе, о воинах, павших в бою и уже не способных вернуться домой. В этой зацикленности прячется аллюзия Нолана на современность, на поколение, для которого дом стал не точкой на карте, а полумифической, трансграничной фантазией.