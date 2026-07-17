За два дня более 430 человек проверили здоровье в парках Подмосковья

Участниками профилактической акции в парках Московской области в минувшие выходные стали более 430 человек, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Мобильные медицинские бригады принимали пациентов 11−12 июля в 26 городских округах, в том числе в Балашихе, Дмитрове, Наро-Фоминске, Подольске, Серпухове и других муниципалитетах. Пройти первичный медицинский осмотр могли все желающие старше 18 лет.
«Формат выездных обследований в парках остается востребованным у жителей Подмосковья. За прошедшие выходные свое здоровье проверили 432 человека, а всего с начала летнего сезона — уже 2,4 тысячи жителей региона. Такие акции позволяют пройти первичную диагностику в комфортной обстановке на природе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Если во время осмотра врачи выявляют показания для дополнительного обследования, пациента направляют в поликлинику. Все результаты профилактического обследования позже появляются в личном кабинете на региональном портале «Здоровье». Медики напоминают, что регулярная диагностика помогает обнаружить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать необходимое лечение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.