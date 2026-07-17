Власти назвали две причины, по которым не ремонтируется «Сквер первых переселенцев»

Отметим, что активное обсуждение концепции сквера велось в рамках «ГорПросвета» в январе и феврале 2020 года. Кроме того, в ноябре 2020 года Андрей Кропоткин, бывший на тот момент главой города, заявил, что в бюджете на 2021 год (год 75-летия Калининградской области) предусмотрено 20 млн на приведение в порядок «Сквера первым переселенцам». Тогда же Кропоткин презентовал в своих соцсетях проект памятника первым переселенцам. Однако за шесть лет к ремонту сквера власти так и не приступили.