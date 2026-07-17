Знаменитое розовое озеро Кобейтуз возьмут под особую охрану в Казахстане

Как сообщает акимат Акмолинской области, по поручению Касым-Жомарта Токаева озеро Кобейтуз, известное своим уникальным розовым оттенком воды, получит статус особо охраняемой природной территории. Для этого будут расширены границы Буйратауского государственного национального природного парка — в его состав и войдет акватория Кобейтуз. Это позволит обеспечить защиту уникальной экосистемы озера.
«Водоем, расположенный в 160 км от столицы, по праву считается одним из самых фотогеничных природных объектов страны, которое ежегодно привлекает тысячи туристов. Растущий поток гостей требует соответствующей инфраструктуры. Поэтому наряду с приданием озеру охранного статуса акимат Акмолинской области приступает к благоустройству прибрежной территории: здесь оборудуют смотровую площадку и парковку — это позволит жителям и гостям региона наблюдать за природным феноменом и фотографировать его, не создавая угроз для хрупкой экосистемы», — говорится в сообщении акимата.
Кроме того, управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области изучило гидрохимические свойства воды озера. Анализ показал превышение предельно допустимых концентраций по ряду веществ — аммонийный азот, аммиак, хлориды, мышьяк, сульфаты и другие.
«С учетом полученных данных купание в озере и сбор соли с его берегов категорически запрещены», — добавили в акимате.
Отмечается, что на период проведения работ по благоустройству доступ к озеру Кобейтуз будет ограничен: подходить к береговой линии и находиться на прилегающей территории ближе рекомендуемой зоны не допускается. На въездах к озеру будут организованы круглосуточные посты, патрулирование территории обеспечивает полиция совместно с уполномоченными органами.
«Призываем жителей и гостей региона соблюдать установленные требования и природоохранное законодательство, а также бережно относиться к окружающей среде. Только так уникальный природный объект удастся сохранить для будущих поколений», — добавили в акимате.
В августе прошлого года мы писали, что на розовом озере Кобейтуз провели массовые рейды — туристы вновь стали открыто, даже не скрываясь от камер, выкапывать и увозить соль.