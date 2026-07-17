Знаменитое розовое озеро Кобейтуз возьмут под особую охрану в Казахстане

«Водоем, расположенный в 160 км от столицы, по праву считается одним из самых фотогеничных природных объектов страны, которое ежегодно привлекает тысячи туристов. Растущий поток гостей требует соответствующей инфраструктуры. Поэтому наряду с приданием озеру охранного статуса акимат Акмолинской области приступает к благоустройству прибрежной территории: здесь оборудуют смотровую площадку и парковку — это позволит жителям и гостям региона наблюдать за природным феноменом и фотографировать его, не создавая угроз для хрупкой экосистемы», — говорится в сообщении акимата.