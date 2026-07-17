В Воронеже отменили опасность беспилотной атаки

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Опасность беспилотной атаки на территории Воронежа отменена, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отмена непосредственной опасности атаки БПЛА в Воронеже», — написал Гусев в своем канале на платформе «Макс».
При этом он отметил, что режим опасности атаки беспилотников на всей территории Воронежской области сохраняется.
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