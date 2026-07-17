Ростовская компания возведет очистные сооружения в Тамбовской области за 902 млн

Подрядчиком по разработке рабочей документации и строительству очистных сооружений в микрорайоне Телецентр в Тамбове стало ростовское ООО «Строительно-производственная фирма “Росстройконтракт”». Компания была единственным участником аукциона, однако снизила цену контракта с 902,7 до 901,5 млн руб. Соглашение с ней заключила «Единая служба заказчика» Тамбовской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно документации, работы разделены на четыре этапа. Завершить их необходимо до 30 ноября 2028 года. Подрядчику предстоит построить аккумулирующий резервуар и насосную станцию, смонтировать песколовку, колодцы, подводящую сеть и технологическое оборудование. Очистные сооружения оснастят автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией.
Источником финансирования указаны субсидии в рамках регионального проекта «Реализация инвестиционных проектов с использованием казначейских инфраструктурных кредитов» и государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».
По данным Rusprofile, ООО «Строительно-производственная фирма “Росстройконтракт”» зарегистрировано в декабре 2007 года в Ростовской области. Компания специализируется на прочих видах строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральный директор и учредитель — Сергей Филимонов. В 2025 году выручка компании составила 6,2 млрд, чистая прибыль — 31 млн руб.
Поиски подрядчика организовали вновь после того, как ФАС выявила нарушения в действиях заказчика. Комиссия провела внеплановую проверку по обращению ООО «БСК». В числе выявленных недочетов — игнорирование правопреемства по исполненным договорам при оценке заявок, а также необоснованное предъявление к участникам дополнительных требований как к исполнителям работ на линейном объекте, тогда как очистные сооружения к таковым не относятся. Заказчику выдали предписание об устранении нарушений, материалы направили для возможного возбуждения административного дела. Остальные претензии заявителя (отсутствие финансирования на 2028 год и необходимость членства в СРО) подтверждения не нашли.