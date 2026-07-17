Ростовская компания возведет очистные сооружения в Тамбовской области за 902 млн

Поиски подрядчика организовали вновь после того, как ФАС выявила нарушения в действиях заказчика. Комиссия провела внеплановую проверку по обращению ООО «БСК». В числе выявленных недочетов — игнорирование правопреемства по исполненным договорам при оценке заявок, а также необоснованное предъявление к участникам дополнительных требований как к исполнителям работ на линейном объекте, тогда как очистные сооружения к таковым не относятся. Заказчику выдали предписание об устранении нарушений, материалы направили для возможного возбуждения административного дела. Остальные претензии заявителя (отсутствие финансирования на 2028 год и необходимость членства в СРО) подтверждения не нашли.